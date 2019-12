Trapani, colpisce la moglie con un pugno e la ferisce ad una guancia con un coltello

Colpisce la moglie con un pugno e poi con un coltello la ferisce ad una guancia. E’ accaduto ieri sera a Trapani.

La donna, fortunatamente, è riuscita a fuggire e una volta in strada ha denunciato ad una volante della polizia, quanto aveva subito poco prima dal marito, al culmine di una lite familiare che l’ha vista subire violenza e minacce di morte per l’ennesima volta.

I poliziotti sono riusciti a fermare l’uomo G.R., classe 59, che è stato rinchiuso nel carcere di Trapani con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Qui il comunicato della polizia:

Nella serata di ieri, 27 dicembre, a seguito di un intervento per lite familiare, la Polizia di Stato ha arrestato – in flagranza di reato – G.R., classe 1959, responsabile di maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti della moglie. La vittima ha richiesto aiuto alla Polizia dopo l’ennesima aggressione e …









