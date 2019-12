Trapani Calcio, Castori: “Trasferta molto impegnativa contro una squadra forte”

Alla vigilia della trasferta di Crotone, mister Fabrizio Castori ha dichiarato: ” Trasferta molto impegnativa contro una squadra oggettivamente forte, in più viene da due vittorie di fila quindi ha il morale alto, però noi dobbiamo pensare a noi stessi, dobbiamo cercare di essere molto bravi a livello tattico ancor di più delle ultime due partite, perché, essendo la terza in otto giorni, dovremo tenere bene le distanze per non sprecare troppe energie. Sarà fondamentale arrivare bene negli ultimi 20/25 minuti. Quanto oggi possiamo ancora credere nella salvezza? Ci dobbiamo credere assolutamente perché il campionato è ancora lungo e aperto, e finché la matematica ci lascia sperare noi dobbiamo non solo sperare ma crederci, non bisogna mai arrendersi prima. Speriamo di dare ai tifosi che verranno a Crotone una domenica felice e una domenica in cui la squadra di sicuro si batterà con …









