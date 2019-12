Trapani, cagnolino legato con una catena alla ruota di un’auto e lasciato senza cibo

Lo hanno legato con una catena alla ruota di un mezzo dismesso della Protezione civile, soltanto con una ciotola d’acqua e niente cibo. Da due giorni il cucciolo di appena otto mesi viveva lì per strada, in via Francesco De Stefano nel popolare rione Fontanelle, all’estrema periferia di Trapani. La bestiola, però, è stata notata da una donna che si stava recando al supermercato a fare la spesa, che ha dato l’allarme. Sono subito intervenuti gli agenti della polizia municipale e Balduccio Ferlito volontario della Lega per la difesa del cane.

Il cucciolo è stato prelevato ma come al solito è iniziato il calvario per trovargli una sistemazione. Il Comune, infatti, nonostante già i numerosi precedenti, continua ad essere lacunoso, sordo alle istanze e agli appelli lanciati dagli animalisti. Per fortuna si è fatta avanti una donna che lo ha …









Leggi la notizia completa