Temperature giù per l’ultimo fine settimana dell’anno. Il meteo in provincia di Trapani

Temperature giù nell’ultimo fine settimana del 2019 in Sicilia e in provincia di Trapani. Le giornate soleggiate e a tratti calde, per il periodo, di Natale lasciano spazio a nuvole, qualche pioggia, e temperature più fresche. Ecco le previsioni nel dettaglio.

sabato, 28 dicembre: Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata, sono previsti 4.6mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 1650m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

domenica, 29 dicembre: Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 10mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima …









