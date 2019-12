Sigel Marsala: esame delicato per Bertaiola e compagne contro Baronissi assai in fiducia

Reso estemporaneo il successo interno contro Acqua & Sapone Roma Volley Club di sabato 21 dicembre, le azzurre nel turno infrasettimanale di S. Stefano hanno vissuto un autentico passaggio a vuoto nel domicilio del Barricalla Cus Torino, formazione piemontese rimessasi in corsa per agganciare una piazza utile per la Poule Promozione della successiva fase.

Sconfitta chiara e schiacciante delle lilybetane carenti nelle percentuali di attacco (e questa è una novità) contro le cussine capitanate dalla veterana Daniela Gobbo che certifica, nel

caso ci fosse bisogno, come tra Marsala e tutte le trasferte stagionali fin qui giocate non scorra buon sangue. L’unico punto esterno esattamente un turno fa.

Non c’è tempo per piangere sul latte versato che un nuovo turno di campionato incombe. Nell’ultima di un ciclo di tre partite in otto giorni, domenica 29 dicembre, eccezionalmente alle ore 16.00, le sigelline per il sesto turno di …









Leggi la notizia completa