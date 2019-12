Sicilia, l’assemblea dei Comuni: le richieste allarmanti dei Sindaci a Musumeci

La lenta ma inesorabile agonia dei Comuni siciliani è stata ieri al centro dell’assemblea staordinaria dei Sindaci, che si sono riuniti a Palermo. Molti Comuni ormai sono sull’orlo del dissesto. Ed è per questo che i Sindaci si sono visti, sotto le feste.

«In Sicilia ci sono almeno un centinaio di comuni che si trovano in condizioni critiche di dissesto, pre dissesto o strutturalmente deficitari e così non è possibile andare avanti. Abbiamo bisogno di certezze sui tempi e sulle modalità di erogazione dei fondi». È il grido d’allarme lanciato dal segretario generale di Anci Sicilia, Mario Emanuele Alvano, ai Cantieri culturali alla Zisa, in occasione dell’assemblea straordinaria degli enti locali.

«Chiediamo – ha aggiunto Alvano – un’armonizzazione delle norme regionali con quelle nazionali perché l’ordinamento specifico degli enti locali rappresenta ormai una barriera, serve una …









