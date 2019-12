Sicilia, assemblea straordinaria dell’Anci. Intesa con la Regione per Piano di sviluppo

Un’assemblea straordinaria dei sindaci siciliani si è tenuta ieri mattina a Palermo. Erano presenti all’incontro, oltre a un gran numero di amministratori locali provenienti da tutta l’Isola, il presidente della Regione, Nello Musumeci, gli assessori regionali Bernadette Grasso, Gaetano Armao e Ruggero Razza e il vice presidente della ARS, Giuseppe Lupo. Orlando: “Abbiamo raggiunto un’intesa con la Regione per lavorare insieme a un Piano di sviluppo triennale e chiederemo un tavolo permanente Stato-Regione- Enti locali per avviare la programmazione partendo dai territori”.

“Ci troviamo davanti una situazione degli Enti locali siciliani anomala rispetto ad ogni altra parte d’Italia, il numero degli enti in dissesto e in pre-dissesto, infatti, è spropositato”. Ha dichiarato Mario Emanuele Alvano, segretario generale dell’Anci Sicilia introducendo i lavori della Assemblea straordinaria dei comuni siciliani svoltasi stamattina presso la sala “De Seta” dei Cantieri Culturali della Zisa a Palermo.

“I comuni vanno in crisi per un …









