Ragazzo in coma etilico durante la festa. Gli amici anzichè aiutarlo, lo filmano e …

È entrato in coma etilico durante una festa di Natale e, mentre è a terra, gli amici gli fanno un video e lo diffondono su Whatsapp. È quanto è successo a un ragazzo di 17 anni la notte del 25 dicembre in un comune sull’Appennino Modenese. Trasportato all’ospedale di Pavullo il giovane non è in pericolo di vita. I carabinieri, che hanno già recuperato il video, hanno aperto un’indagine: i militari stanno cercando di capire i contorni della vicenda per chiarire se gli amici stessero riprendendo con il cellulare la festa e abbiano ripreso involontariamente anche il 17enne o se l’hanno filmato volontariamente, pur essendosi resi conto del fatto che il ragazzo versava in condizioni critiche, sottovalutato la situazione anche a causa del loro alto tasso alcolico.

Secondo una prima









