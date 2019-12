Nuovo singolo per MASO, il rapper selinuntino – VIDEO

Pubblicato su YouTube il nuovo video del giovane rapper di Marinella di Selinunte, Simone Li Basci, in arte “Maso”. “Volo Volo” è il titolo del mio nuovo singolo girato al Luna Park più grande della Germania. Come location del video è stato selezionato infatti l’Hamburger Dom, o localmente semplicemente Dom, una grande fiera di giostre che si tiene tre volte l’anno nella zona di Heiligengeistfeld nella città tedesca di Amburgo.

La fiera si svolge in primavera, estate ed autunno ed attrae in totale circa dieci milioni di visitatori, risultando la più grande e più lunga (91 giorni all’anno) fiera di giostre della Germania. Il nuovo video è targato dall’etichetta discografica “AlleyMusic” e le riprese sono state girate e curate da “Frank Falletta” noto videomaker palermitano. La più grande ambizione del …









