Nel trapanese, oltre 3 mila pensionati con soli 250€ al mese

Secondo i dati Istat i pensionati in provincia di Trapani sono 105.806. E di questi quasi 3.000 vivono con una pensione con un importo bassissimo, intorno ai 249 euro. Ma c’è dell’altro: poco più di 13.000 vivono con una pensione mensile tra i 250 e 500 euro, mentre coloro che percepiscono una pensione tra 500 e 750 euro sono 23.563. Sono dati che preoccupano la segreteria Fnp Cisl Palermo-Trapani, pronta a ribadire che «cresce il disagio sociale per il quale è necessario dare risposte adeguate, sia in termini di politiche sociali sia con l’azione del volontariato».

«Chiederemo ai Comuni di mettere a disposizione delle associazioni di volontariato le strutture abbandonate nei vari centri e quartieri periferici, per portare avanti progetti e attività sociali sull’invecchiamento attivo, che migliorerebbero l’esistenza di tanti anziani e delle loro famiglie» spiegano dalla segreteria del sindacato. Dalla Cisl hanno …









Leggi la notizia completa