Marsala, l’estorsione dopo l’incidente in bicicletta. Arriva la condanna

E’ ormai definitiva la sentenza con cui, lo scorso 12 febbraio, la Corte d’appello di Palermo confermò la condanna a cinque anni di carcere, per estorsione, inflitta con rito abbreviato, il 5 giugno 2018, dal gup di Marsala Annalisa Amato al 51enne Nicolò Salvatore Granata.

La settima sezione penale della Corte di Cassazione ha, infatti, respinto il ricorso della difesa avverso la condanna confermata in secondo grado dai giudici palermitani. Granata, operaio, già noto alle forze dell’ordine (in passato, è stato anche sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Marsala), il 19 marzo dello scorso anno, fu arrestato dai carabinieri in flagranza di reato, mentre si apprestava ad intascare il denaro chiesto ad una ragazza con cui, nel novembre 2017, aveva avuto un incidente stradale.

Lui era in bicicletta e stava portando a casa una pizza quando la …









