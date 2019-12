Marsala, la panchina simbolo della violenza contro le donne riparata dai volontari

Nei giorni scorsi è stata vandalizzata una panchina simbolo della lotta alla violenza contro le donne, realizzata e installata nei pressi dell’antico mercato per sensibilizzare i cittadini. Alcuni volontari, tra cui Salvatore Inguì, coordinatore di Libera, l’hanno presa e portata al Centro Sociale di Sappusi dove verrà sistemata e nel giro di qualche settimana potrà essere restituita alla città.

“Una speciale task force ha prelevato la panchina semidistrutta che era stata realizzata per sensibilizzare al tema del rispetto delle donne e contro ogni forma di violenza contro di esse. L’averla vandalizzata è per noi una ulteriore forma di violenza e di mancanza di comprensione del senso delle cose. Ecco perché l’abbiamo presa e portata al Centro Sociale di Sappusi. Qui Giampiero de Vita, Mirko Parrinello (falegnami) e Luciano Rosas (fabbro) se ne prenderanno cura e dopo averla riparata verrà restituita alla città …









