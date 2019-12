La siciliana Lucia Azzolina è il nuovo Ministro dell’Istruzione

Lucia Azzolina è il nuovo Ministro del Governo Conte, con delega all’Istruzione Pubblica. La deputata pentastellata è stata nominata dopo le dimissioni di Lorenzo Fioramonti, contrariato dai tagli della manovra finanziaria al settore.

Siciliana, la Azzolina è nata il 25 agosto 1982 a Siracusa e dopo il diploma, si iscrive all’Università di Catania, facoltà di Filosofia. Conseguita nel 2004 la laurea triennale, ha poi proseguito gli studi ottenendo quella specialistica in Storia della Filosofia. Successivamente ha frequentato la scuola per l’abilitazione all’insegnamento, ottenendo il titolo per poter insegnare Storia e Filosofia. Superato l’esame finale della Ssis, come tanti suoi colleghi si è dovuta spostare al nord, fra la Liguria e il Piemonte, per poter insegnare e diventare docente di ruolo. Ha iniziato a lavorare nel 2008 come docente nei Licei di La Spezia e Sarzana. Ha conseguito …









