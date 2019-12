Immigrazione, sbarchi dimezzati nel giro di un anno

Sbarchi dimezzati nel giro di un anno, anche se i viaggi nel Mediterraneo non si fermano mai, neanche in inverno, sotto Natale, in condizioni meteomarine proibitive. È quanto emerge dagli ultimi dati sul flusso migratorio in Italia elaborati dal dipartimento della Pubblica sicurezza del Viminale, che nel «Cruscotto statistico» di dicembre mette a confronto l’ultimo triennio di arrivi, evidenziando che nel 2019 i migranti giunti nel Belpaese sono stati in tutto 11.439, ovvero il 50,72% in meno rispetto ai 23.210 sbarcati nel 2018.

Il calo risulta ancor più evidente se si prende in esame l’andamento del 2017, quando le persone arrivate via mare furono 118.914, il 90,38% in più rispetto a quest’anno. Ma a diminuire è anche il numero di minori stranieri non accompagnati: nel 2019 circa 1.600, meno della metà del 2018 e quasi dieci volte di meno sul 2017. Quanto alle nazionalità dichiarate al momento dello sbarco, quest’anno la maggioranza dei migranti (il 23%) …









Leggi la notizia completa