Il Trapani chiude il 2019 allo “Scida” contro il Crotone, le ultime

Nella diciannovesima giornata di Serie B 2019/2020, il Trapani di mister Fabrizio Castori sarà impegnato in trasferta, allo stadio “Ezio Scida”, contro il Crotone di Giovanni Stroppa. I granata sono reduci dal pareggio amaro del “Provinciale” contro il Perugia e ancor prima dal pari in trasferta contro il Pescara, e domani, seppur consapevoli di trovarsi di fronte una squadra tutt’altro che semplice da affrontare, proveranno certamente a portarsi a casa punti pesanti per la corsa salvezza. I rossoblù, dal canto loro, arrivano da due vittorie consecutive contro Frosinone e Livorno, e cercheranno sicuramente di chiudere il loro 2019 con una vittoria davanti i propri sostenitori.

Probabili formazioni

Mister Fabrizio Castori, che dovrà fare i conti con le assenze pesanti di Taugourdeau, Strandberg e Scognamillo, tutti e tre squalificati, dovrebbe optare per il consueto 3-5-2 formato da: Carnesecchi fra i pali; in …









Leggi la notizia completa