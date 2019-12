Il pasticciere marsalese Isidoro Giglio realizza torta e cannolo per Papa Francesco

Grandi emozioni per il pasticciere marsalese Isidoro Giglio. Il maestro – che aveva una pasticceria a Strasatti che portava il suo nome – ha realizzato la torta di compleanno e il tipico cannolo siciliano per Papa Francesco, trasmesso in mondovisione. Vecchio Marchese ceramiche, con sede a Petrosino, ha realizzato e donato il vassoio personalizzato, su cui è stato adagiato il cannolo per il Pontefice.

“Solo una forte emozione ritrovarsi di fronte al Santo Padre e potergli realizzare la sua torta ufficiale, omaggiarlo con un cannolo gigante e aver realizzato oltre 700 cannoli siciliani alle persone invitate al pranzo in Santa Sede – ha affermato Isidoro Giglio -. Tutto questo è stato possibile grazie all’organizzazione coadiuvata da Vito Buonasorte, dal signor Gallo, dall’azienda Liuzza, dal cannolificio Dolce Tentazione, dall’azienda Vecchio Marchese, dalla gelateria Mucho Gusto e da Poliform. Ognuno di loro ha messo qualcosa per …









