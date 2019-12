Il mondo ha fame di polpo, e se li allevassimo?

Aumenta in tutto il mondo, ma in special modo negli Stati Uniti la richiesta di polpi come alimento. Mentre la domanda cresce, sorge il dibattito se allevare o meno i cefalopodi.

La maggior parte dei frutti di mare che mangiamo oggi è allevata, tuttavia il polpo è catturato esclusivamente in natura a causa delle difficoltà nella schiusa e nell’allevamento in condizioni artificiali. La possibilità di allevarlo sta diventando quasi realtà grazie a nuove ricerche in campo scientifico, che però fanno sorgere anche discussioni per motivi etici.

Il ciclo di vita naturale del polipo è di 1-2 anni ed è difficile da replicare in laboratorio. I cefalopodi sono estremamente complessi e intelligenti. Possono aprire un barattolo per recuperare un boccone di cibo e spremere attraverso un buco non più grande del diametro del loro bulbo oculare. Sono anche inclini al cannibalismo se tenuti a …









