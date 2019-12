Il Coro DoReMì a San Domenico per un Natale Solidale

All’insegna della solidarietà e delle intense emozioni il Concerto In…Canti di Natale del Coro DoReMì del II Circolo Didattico Ruggero Settimo, che si è tenuto sabato 21 dicembre 2019 nel suggestivo scenario della Chiesa di San Domenico a Castelvetrano.

Riflettendo insieme sul vero significato del Natale, inteso come Dono e Scambio, gli alunni hanno regalato a tutti i presenti momenti di grande pathos, consapevoli che il loro contributo pro Caritas può aiutare a rendere più contenti alcuni loro coetanei.

Il Concerto si è sviluppato in due parti, attraverso un ampio ed articolato repertorio: nella prima i giovani coristi hanno eseguito brani natalizi della tradizione musicale italiana, europea ed extraeuropea, nella seconda, invece, hanno intonato brani, sia a cappella che polifonici, dedicati alla sacralità del Natale, che, come afferma Papa Francesco, “è sempre nuovo, perché invita tutti a rinascere nella Fede, ad …









Leggi la notizia completa