Il calendario scolastico, ecco i ponti del 2020

A breve inizierà il 2020. I ponti più lunghi del 2020 saranno quelli del 2 giugno e dell’8 dicembre. Sia la festa della Repubblica che l’Immacolata, infatti, cadranno di martedì,

Autonomia delle scuole – Ricordiamo che in base all’autonomia scolastica le scuole potranno iniziare qualche giorno prima e utilizzare i giorni per qualche vacanza in più durante l’anno scolastico.

I ponti del 2020 – Passiamo in rassegna quali potrebbero essere i prossimi ponti.

Le vacanze di Pasqua comprendono i soliti 6 giorni, senza alcuna possibilità di proseguire la sospensione didattica. La Pasqua cadrà il 12 aprile, con il conseguente lunedì dell’Angelo che sarà in calendario il 13 del mese. Questo anticipo impedirà di legare la festività al 25 aprile e al primo maggio, come per il 2019.

Il 25 aprile cade di sabato: nessun ponte quindi, se non per chi









