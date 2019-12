I fatti 2019: l’operazione Artemisia, gli arresti di Lo Sciuto, Errante e Cascio

Tra i fatti del 2019 va ricordata l’operazione Artemisia che, all’alba del 21 marzo scorso ha visto smantellare a Castelvetrano una superloggia segreta formata da massoni, politici e professionisti che riusciva ad orientare le scelte del Comune, ma anche nomine e finanziamenti a livello regionale. Una loggia in grado di ottenere persino notizie riservate sulle indagini in corso della magistratura. Ecco ciò che emergeva dall’inchiesta Artemisia.

27 persone arrestate – Sono state 27 le persone arrestate dai carabinieri del nucleo investigativo di Trapani, altre dieci indagate a piede libero: a capo del gruppo ci sarebbe stato l’ex deputato regionale di Forza Italia Giovanni Lo Sciuto; dell’associazione segreta avrebbe fatto parte anche l’ex sindaco di Castelvetrano, Felice Errante, finito ai domiciliari. Stessa misura cautelare per l’ex deputato di Forza Italia Francesco Cascio, accusato di aver favorito il gruppo di Lo Sciuto. Sarebbero state circa 70 i casi …









