Gibellina: “John Peter Sloan” nominato testimonial Regionale “Unicef Sicilia”

Il 22 dicembre, in occasione del concerto di beneficenza per l’Unicef, tenutosi a Gibellina all’interno della «Sala Agorà Leonardo Sciascia», l’artista inglese John Peter Sloan è stato nominato Testimonial Regionale Unicef Sicilia.

La nomina, promossa dalla Presidente provinciale di Trapani Domenica Gaglio e sostenuta dal Presidente regionale Vincenzo Lorefice ha avuto il plauso del Comitato Italiano. «John Peter Sloan ha messo la sua grande capacità di comunicare e la sua simpatia a servizio dei diritti dei bambini e degli adolescenti sostenendo l’Unicef nella promozione di numerose iniziative e progetti, per questo motivo ho pensato a questo riconoscimento» ha dichiarato la presidente provinciale Domenica Gaglio.

La serata è stata animata dall’umorismo dell’artista che ha anche cantato alcuni brani di Natale in inglese e duettato con il Soprano Eugenia Sciacca solista del gruppo d Albar& …









