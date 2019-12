Gemellaggio tra Circolo Velico Gulliver di Favignana e Centro Nautico Bardolino del Lago di Garda

Interessante iniziativa quella intrapresa dal Circolo Gulliver di Favignana rappresentato da Liliana Bianco e Giuseppe Bianco ed il Centro Nautico Bardolino del lago di Garda, rappresentato da Mario Richelli e Michele Gallina che prevede un gemellaggio tra i due Circoli velici « . . .realizzato – come recita l’accordo siglato – con l’intenzione di promuovere lo spirito di cooperazione, solidarietà e fratellanza tra i ragazzi tramite lo sport, mettendo in collegamento e permettendo loro di scoprire due territori che per conformazione, cultura e qualità naturali rappresentano specchi d’acqua e destinazioni turistiche perfette per praticare lo sport della vela: le Isole Egadi ed il Lago di Garda.»

Il progetto di gemellaggio prenderà il via il 29 Dicembre con l’arrivo a Favignana dei velisti del Circolo Nautico Bardolino e si concluderà sabato 4 Gennaio 2020.

Il progetto si completerà nel Giugno 2020 allorché …









