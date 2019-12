Comitato Monitoraggio Birgi: “La delegazione regionale convincente come mai prima d’ora”

“Il Comitato per il Monitoraggio e la Salvaguardia dell’aeroporto di Trapani ha oggi partecipato alla conferenza stampa tenutasi in Airgest e a cui hanno partecipato ben 3 assessori regionali, il presidente di Airgest Salvatore Ombra e la deputata Eleonora Lo Curto. L’incontro è sembrato più un’attestazione di interesse da parte della Regione verso il territorio trapanese che non un momento per comunicare novità.

L’unica certificazione effettiva è stata la rinnovata disponibilità dei capitali per il co-marketing. I 9 milioni e mezzo deliberati per l’aeroporto infatti sembrerebbero non essere a rischio nonostante le voci che si sono susseguite nei giorni scorsi relativamente ai presunti tagli. La delegazione regionale, anche sostenuta da questo rinnovato impegno economico, è apparsa convincente e interessata come non lo era parsa mai prima di oggi.

Sembrerebbe che la strada imboccata sia solida e ben tracciata …









