Castellammare, più turisti e i ricavi della tassa di soggiorno arrivano a 220 mila euro

Aumentano i turisti e aumentano a Castellammare gli introiti legati alla tassa di soggiorno. Il Comune ha superato i 200 mila euro. Da quando è stata inserita la tariffazione, nel 2017, non si era riusciti a incassare così tanto. A certificarlo le ultime variazioni di bilancio approvate in consiglio comunale e che sono state certificate dagli uffici della Ragioneria. Se da una parte, in modo prudenziale, il Comune aveva preventivato lo stesso incasso dell’anno, vale a dire 185 mila euro, quest’anno invece si è arrivati a quota 220 mila euro per effetto quindi dei maggiori incassi pari a 35 mila euro.

Il trend continua quindi a salire: nel 2017 erano stati incassati 182 mila euro e lo scorso anno si era arrivati a 3 mila euro in più. Cifre comunque non da capogiro se si considera il vero e proprio boom di arrivi e presenze negli ultimi anni, segno evidente che esiste anche un’importante percentuale di …









