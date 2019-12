Capodanno 2020: gli italiani scelgono il cenone al ristorante

Anche quest’anno sono tanti gli italiani che decidono di festeggiare l’arrivo del nuovo anno con un cenone al ristorante. Le previsioni della Federazione Italiana Pubblici Esercizi (Fipe) rileva che vi saranno circa 5,6 milioni di clienti in oltre 78.000 ristoranti aperti la notte di Capodanno (con una diminuzione dell’1,3% rispetto al 2018).

Inoltre 3 operatori su 4 sono convinti che il locale sarà tutto esaurito: in particolare il 37,8% ritiene che ci sarà il pienone, il 37,8% lo ritiene probabile, il 24,4% è scettico. Saranno 8 su 10 i ristoranti che si concentreranno sul cenone la notte di San Silvestro, con una spesa di 80 euro. Gli altri si concentreranno invece sul cenone e a seguire il veglione di mezzanotte, con una spesa di 105 euro. I ristoratori presteranno molta attenzione al prodotto Made in Italy . Il giro di affari complessivo stimato ammonterà a 445 milioni di euro.









