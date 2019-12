Botti di Capodanno: ecco come proteggere i propri animali

I botti di Capodanno sono una consuetudine pericolosa: se nell’antica tradizione servivano per allontanare gli spiriti malvagi nel passaggio dal vecchio al nuovo anno, adesso sono invece diventati un vero incubo per gli animali. Gli animali infatti per paura possono allontanarsi dalle proprie case con il rischio di morire.

La Lav (Lega anti-vivisezione) chiede infetti ai sindaci “di emanare un provvedimento che vieti l’utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici di ogni genere su tutto il territorio comunale. Se, infatti, alcuni comuni hanno vietato petardi e fuochi d’artificio, sono ancora tanti quelli che ancora non hanno fatto nulla per salvaguardare animali domestici e selvatici. Vietare i botti è un gesto di civiltà e di responsabilità, per questo motivo chiediamo, inoltre, a Governo e Parlamento una legge nazionale di divieto”. Per proteggere gli animali dai botti di Capodanno, la Lav …









Leggi la notizia completa