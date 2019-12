Assistenza disabili, dall’Asp Trapani 38 milioni alle strutture convenzionate

L’Azienda sanitaria provinciale di Trapani ha stipulato la convenzione con le strutture private per l’erogazione di prestazioni dirette al recupero funzionale e sociale di soggetti con minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali di tutto il territorio ad un costo complessivo di circa 38 milioni di euro, per i prossimi tre anni.

Al costo complessivo di poco meno di 25 milioni (24.821.628,69 euro) dell’intesa con la Fondazione Auxilium per cento prestazioni giornaliere in regime di internato a Villa Nazareth, quaranta prestazioni giornaliere in regime di seminternato al Centro riabilitazione spastici e duecento prestazioni giornaliere in regime ambulatoriale, vanno aggiunti, infatti, salva l’eventuale modifica del budget da parte dell’assessorato regionale della Salute, quelli per le convenzioni con il Consorzio siciliano di riabilitazione (Csr) di Catania di circa otto milioni e mezzo (8.697.913,02 euro) per l’erogazione delle prestazioni offerte dal Centro di Marsala e di poco meno di cinque milioni (4.974.048 euro ) presso il Centro di Mazara del …









Leggi la notizia completa