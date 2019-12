Alia, si presenta il libro “Fontanamurata”

Organizzata da BCsicilia e dall’Associazione Rabat con il patrocinio del Comune di Alia (PA), si terrà domenica 29 dicembre 2019 alle ore 18,30, presso la Società Mutuo Soccorso “L’Avvenire” in via Garibaldi ad Alia, la presentazione del libro “Fontanamurata” di Francesco Teriaca.

Dopo i saluti di Felice Guglielmo, Sindaco di Alia, l’introduzione di Elisabetta Chimento, Presidente della Sezione di BCsicilia di Alia, e di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, è prevista la presentazione di Eliana Calandra, Direttrice dell’Archivio storico di Palermo. All’incontro sarà presente l’autore.Il libro: In “Fontanamurata” ci ritroviamo immersi nell’atmosfera della seconda metà dell’Ottocento: siamo nel periodo in cui si realizza l’unità nazionale, e ad Alia, borgo rurale dell’entroterra siciliano, la visita …









