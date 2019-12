Alcamo, indagine al Comune sul servizio di assistenza sanitaria dei cani randagi

C’è una doppia indagine al Comune di Alcamo. Una della Guardia di Finanza e una interna all’Ente pubblico. L’indagine riguarda alcuni presunti illeciti circa l’affidamento del servizio di assistenza sanitaria per la cura di randagi malati e feriti. I finanzieri hanno sequestrato faldoni di documenti per la verifica delle procedure. Gli atti in esame riguardano il periodo dal 2012 ad oggi.

Il comune ha, invece, avviato un procedimento disciplinare a carico della dirigente Anna Parrino, a capo della Direzione che si occupava della materia del contrasto al randagismo. Sarebbero stati rilevati dei possibili illeciti frazionamenti degli importi nel periodo preso in esame. La cifra massima era di 40 mila euro ed invece questa cifra era stata abbondantemente superata. La storia è venuta fuori di fronte ad un debito fuori bilancio: in pratica era stato sforato, come ampiamente prevedibile considerando la stima dei costi degli anni passati, il …









