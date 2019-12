Al “Villaggio di Betlemme” pienone di visitatori: 1.100 persone per la sera di Santo Stefano

È nato Gesù e anche la suggestiva capanna del “Villaggio di Betlemme” di Castelvetrano, ieri sera, si è animata con la Madonna e San Giuseppe, il bue e l’asinello. Il presepe vivente – ospitato nel Parco fattoria “Rosario Carimi” sulla Sp25 a Castelvetrano, realizzato da Filippo Carimi in memoria del figlio morto a soli 14 anni per un tumore – ieri sera ha fatto registrare il record di visitatori dal giorno d’apertura per questo Natale 2019.

I visitatori (adulti e bambini) sono stati 1.100, provenienti dalle province di Trapani, Palermo e Agrigento. Un percorso suggestivo lungo il parco di 17.000 metri quadri con 400 animali e più di 100 figuranti. Tra di loro anche alcuni artigiani di professione. Come Giuseppe Lomanto, il maniscalco, ossia colui che si occupa del pareggio e ferratura del cavallo. Il giovane marsalese questo mestiere lo fa di professione e al Villaggio …









Leggi la notizia completa