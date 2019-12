Volley: il Barricalla Cus Palermo liquida in tre set la Sigel Marsala

Svolge fin troppo agevolmente il compito casalingo il Barricalla Cus Torino che liquida in tre set una Sigel Marsala quasi totalmente da registrare. Nel match valevole per la 14^giornata di A2 la Sigel è sconfitta in un’ora e dieci minuti di gioco al Pala Gianni Asti dalle sparute presenze, tra queste una piccola delegazione del tifo azzurro “Gli Irriducibili”. Alla fine si è rivelato un incontro interlocutorio tra due formazioni divise da dieci punti prima dello svolgimento della giornata. Le atlete di Collavini non riescono a neutralizzare l’efficace partita in attacco delle cussine che chiudono con il 42% di positività e finanche non osano più del dovuto al servizio, riconosciuto come la prima azione d’attacco nel volley. Meglio è andata a muro con i centri Caruso e Bertaiola, sorrette dai due timbri in questo fondamentale di Dahlke e uno di Buiatti ( …









