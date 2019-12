Un defibrillatore è stato donato dall’associazione “Gandhi” alla città di Campobello

«Grazie all’associazione Gandhi, che ancora una volta ha dimostrato grande sensibilità e solidarietà, impegnandosi concretamente in favore di tutta la comunità, Campobello oggi è una città cardio-protetta. Auspico che questo nobile gesto possa essere preso ad esempio da tutti».

Lo ha dichiarato il sindaco Giuseppe Castiglione durante il momento della collocazione di un defibrillatore nuovo nello spazio antistante la farmacia Tummarello, all’angolo tra la via Marconi e la via Umberto I, in pieno centro cittadino.

Il dispositivo medico è stato posizionato all’interno di una teca adiacente la farmacia, dove è attivo un sistema di videosorveglianza, e messo a disposizione della cittadinanza e di chiunque dovesse averne necessità, 24 ore su 24.

A consegnare il defibrillatore al Primo cittadino di Campobello è stata l’insegnante Giusy Gandolfo, presidente dell’associazione culturale Gandhi, che conta 57 iscritti e che dal 1999, …









Leggi la notizia completa