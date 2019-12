Trapani, arrivano le strisce blu anche in Corso Mattarella

L’appello dei commercianti è stato ascoltato dalla Giunta comunale di Trapani. E così anche in corso Piesanti Mattarella saranno istituite le strisce blu. A presentare la richiesta trentadue commercianti su 50. Obiettivo rendere il traffico più scorrevole e scongiurare i parcheggi in doppia fila. La tariffa sarà quella prevista per la zona «gialla» quindi 50 centesimi l’ora.

Diventerà «blu» il tratto di via Mattarella compreso tra la via Mothia e la via Inici in ambo le carreggiate, la tariffazione prevista è quella gialla (50 centesimi l’ora e 35 cenresimi per 30 minuti), dalle ore 8 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 20 escluso i giorni festivi e domenicali, con la tolleranza di 15 minuti, consentendo ai residenti e commercianti/esercenti prospicienti gli stalli blu, che ne facciano richiesta di abbonamento, di usufruire di una tariffa agevolata di 35 euro mensili. Il servizio delle strisce blu è gestito …









