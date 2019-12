Trapani, a rischio la sopravvivenza del Luglio?

A rischio la sopravvivenza del Luglio musicale trapanese? A lanciare l’allarme è il direttore artistico dell’Ente, Giovanni De Santis.

«Secondo indiscrezioni – sostiene -, la Regione avrebbe intenzione di presentare un ricorso in appello innanzi al Consiglio di giustizia amministrativa, per vedere annullata la recente ordinanza del Tar, favorevole al Luglio».

Il Tar aveva sospeso il decreto assessoriale del 31 luglio di quest’anno, con il quale era stato approvato l’avviso per l’erogazione dei contributi chiamati Furs, e con delibera di giunta era stato deciso che la ripartizione fosse calcolata per il 50 per cento sulla base delle entrate del bilancio del biennio 2017/2018 e per il rimanente 50 per cento sulla base di nuovi parametri di valutazione.

«Il vero obiettivo – secondo De Santis -, sarebbe quello di fare andare in perenzione il Furs 2019 (Fondo unico regionale dello spettacolo), non impegnandolo entro il 31/12/2019, in modo tale …









