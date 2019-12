Storie belle. Pietro, il giovane chitarrista trapanese di Dolcenera

Oggi vi raccontiamo la “storia bella” del giovane chitarrista trapanese Pietro Venza. Pietro,che oggi ha 25 anni, già da adolescente suonava con la sua band nei locali della nostra provincia eseguendo pezzi musicali dei più grandi musicisti del panorama mondiale.

Dopo il diploma conseguito a Trapani, Pietro decide di continuare a suonare, sognando di fare della musica il suo mestiere. Allora parte per formarsi musicalmente prima a Londra ,poi a Roma dove attualmente risiede e continua a studiare ed insegnare musica. Poi arriva l’occasione giusta per poter cominciare a fare musica sui palcoscenici che contano e, dopo un provino, entra a far parte della band della celebre cantautrice pugliese Dolcenera, accompagnandola con il suono della sua chitarra in tutti i suoi concerti. Un’esperienza che sta sicuramente contribuendo alla formazione umana,prima ancora che musicale e professionale del giovane musicista trapanese. Pietro, ricorda …









