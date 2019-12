Un tentativo di furto è stato compiuto, la notte scorsa, presso il rifornimento di benzina che si trova lungo la strada statale 115, sul territorio di Campobello di Mazara. I ladri sono entrati in azione con un Fiat Ducato e, azionando la retromarcia, hanno tentato di sdradicare la colonnina self service del distributore. Il colpo, per fortuna, non è andato a buon fine.

I malviventi hanno abbandonato il mezzo e sono fuggiti. Le indagini sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo e dai colleghi della stazione di Campobello. Stamattina, per i rilievi di impronte e altri elementi utili alle indagini, sono intervenuti anche i carabinieri della Sezione investigativa scientifica del Comando provinciale.

L'articolo SS115, tentativo di furto al rifornimento: indagano i carabinieri sembra essere il primo su Castelvetrano Selinunte // Giornale online.









