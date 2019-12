Sicilia, scontro frontale tra due auto. Muore un militare in un incidente stradale

In uno scontro tra due auto avvenuto all’alba stamani sulla litoranea di Ragusa è morto un giovane militare di 22 anni, originario di Bari, ma di stanza a Pozzallo (Ragusa) ed impegnato nell’operazione «Strade sicure».

A scontrarsi una Ford C Max e una Ford Focus. Per il 22enne, che era a bordo della Focus insieme ad un altro commilitone, non c’è stato nulla da fare: è morto durante il trasporto in ospedale. I due militari liberi dal servizio, stavano facendo rientro dopo una serata in discoteca. I vigili del fuoco hanno lavorato ore per liberare gli altri 4 feriti. Uno di questi è ricoverato in prognosi riservata.









Leggi la notizia completa