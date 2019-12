Scordatevi le temperature primaverili di Natale. In Sicilia adesso arriva il gelo e le temperature precipitano.

Da venerdì sera e durante la notte l’aria fredda farà peggiorare il tempo. Sabato la Tramontana e il Grecale impetuosi porteranno rovesci e temporali a carattere sparso sulla Sicilia.

Oltre alle precipitazioni, in Sicilia assisteremo anche ad un considerevole calo delle temperature, che in alcuni caso andranno anche di 5/6 gradi al di sotto della media stagionale











