“Si resti arrinesci”: in piazza contro l’emigrazione giovanile a Marsala, Mazara e…

Proteste di piazza contro l’emigrazione giovanile in diverse città della Sicilia, oggi, 27 Dicemnbre 2019. E’ il nuovo appuntamento con la campagna “Si nesci arrinesci”. In provincia di Trapani ci sono due appuntamenti, a Marsala e a Mazara.

A Marsala il sit – in di protesta è convocato per le 18 in Piazza Loggia. E’ la seconda iniziativa, dopo una prima assemblea che c’è stata a Palazzo Vii Aprile (ne abbiamo parlato qui).

Sull’onda della grande partecipazione all’assemblea cittadina per la presentazione della Campagna Regionale “Si Resti Arrinesci”, ore 19:00 sotto l’Arco Normanno a Mazara del Vallo si terrà una manifestazione simbolica dal titolo “Addumamu i luci pi farinni abbiriri”, allo scopo di tenere alta l’attenzione sul tema dell’emigrazione forzata dalla Sicilia.

Qui sotto gli appuntamenti in tutta la Sicilia.









Leggi la notizia completa