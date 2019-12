Altro incidente nella notte. E’ successo a San Vito Lo Capo, in una delle arterie principali del centro turistico, in Via Cavour. Ad essere interessate due vetture: una Nissan Micra e una Fiat 500 che, a seguito dell’impatto, si è ribaltata. Fortunatamente nessuna conseguenza per conducenti e passeggeri di entrambi i mezzi, solo tanta paura. Secondo una ricostruzione, alla base dell’impatto tra le due auto una precedenza non rispettata.









