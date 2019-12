Ryanair assume nel 2020. Selezioni anche in Sicilia, ecco come candidarsi

Assunzioni in vista per Ryanair. La nota compagnia aerea irlandese, tra le più importanti low cost in Europa, sta cercando nuovo personale da assumere e rendere operativo durante il 2020. Come accaduto già in passato, anche nei prossimi mesi ci saranno i cosiddetti ‘Cabin Crew Day’, incontri itineranti nelle principali città italiane, durane i quali Ryanair vaglia le candidature degli aspiranti assistenti di volo.

La compagnia farà tappa anche a Palermo, il prossimo 22 gennaio, mentre altre tre tappe sono previste in Sicilia per il mese successivo. Per partecipare al reclutamento occorre possedere il passaporto europeo, avere un’età non inferiore ai 18 anni, un’altezza minima di 157 cm e massima di 188 cm. E’ richiesta un’ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata. E’ possibile conoscere ulteriori dettagli sulla selezione e ricevere informazioni su come partecipare ai “Cabin Crew Day” …









