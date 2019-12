Qualificazione Olimpica: a gennaio si assegnano gli ultimi posti per il torneo di pallavolo

ROMA – Dal 4 al 12 gennaio, si terranno i tornei continentali di qualificazione olimpica, che assegneranno gli ultimi dieci posti, (5 maschili e 5 femminili) per i prossimi Giochi di Tokyo 2020.

Ciascuna delle cinque confederazioni continentali, infatti, organizzerà un torneo maschile e uno femminile: le vincitrici staccheranno il pass per le prossime Olimpiadi.

Le nazionali azzurre di Mazzanti e Blengini, dopo aver ottenuto la qualificazione per il Giappone nei tornei di Catania e Bari disputati ad agosto, saranno spettatrici interessate a conoscere le ultime squadre che andranno a delineare il quadro definitivo delle partecipanti.

Per quanto riguarda l’Europa, il torneo femminile si terrà ad Apeldoorn, in Olanda dal 5 al 12 gennaio e si contenderanno un posto Azerbaijan, Belgio, Bulgaria, Croazia, Germania, Olanda, Polonia e Turchia. Quello maschile, invece, andrà in scena a Berlino dal 5 al 10 dello stesso mese e metterà di fronte Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Francia, Germania, …









