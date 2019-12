Porta Nuova, la piazza di Marsala sempre più in stato di abbandono

Le condizioni di Porta Nuova sono ai minimi termini, tra regole che non si rispettano e abbandono di rifiuti. “Più in basso di così non si può” – ci scrive un nostro lettore che ci invia anche la fotogallery che pubblichiamo qui a lato.

C’è un cantiere senza una protezione adeguata. Non ci sono cartelli né una giusta impalcatura, e così la calce e le pietre volano in faccia alle persone che passano.

C’è anche il rottame di una vecchia bicicletta (ne abbiamo parlato qui) e ci sono, si vede nelle foto, anche dei tubi che escono dall’asfalto. Una piazza che dovrebbe essere fiore all’occhiello della città e che, invece, continua ad essere sempre più in stato di abbandono.









