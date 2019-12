Petrosino, la storia d’amore di Biagio ed Elisabetta su Rai3

Nel mese di luglio 2019, l’associazione Auser di Petrosino, è stata scelta dalla produzione televisiva FremantleMedia per la nuova stagione del programma “Non ho l’età” di Rai 3.

Il programma, ha la valenza di raccontare la storia di una coppia che si è innamorata in terza età (in seguito alla perdita del proprio coniuge, a seguito di una separazione), o semplicemente di chi essendo single, ha “trovato” la propria anima gemella durante appunto la terza età.

A raccontarsi nella puntata di venerdì 27 dicembre alle ore 20:20 su Rai3 saranno Biagio Valenti 80 anni di Petrosino, e Elisabetta Patti 65 anni di Marsala, entrambi rimasti vedovi dei propri partner, parleranno della loro storia e di come si sono conosciuti all’interno dell’associazione Auser di Petrosino. La puntata del programma, è stata interamente girata dalla produzione nel Comune di Petrosino.











