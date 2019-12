Mazara, Morta la badessa delle monache di clausura di San Michele

Nei giorni scorsi è morta la badessa del monastero di clausura di San Michele a Mazara del Vallo. Suor Geltrude (Maria Giglio) è deceduta all’età di 97 anni. Mazarese d’origine, proveniente dal territorio della parrocchia Maria Ss. del Paradiso, suor Geltrude è entrata in monastero a Mazara del Vallo all’età di 18 anni. Dagli anni ’70 ha ricoperto il ruolo di badessa.

“La comunità ecclesiale che ogni domenica si raduna nella chiesa San Michele per la celebrazione eucaristica ha avuto in madre Geltrude un punto di riferimento sicuro”, ha detto don Giuseppe Alcamo, cappellano della chiesa abbaziale. “Ogni domenica estendeva la sua maternità a tutti coloro che si avvicinavano e aveva per tutti una parola evangelica da offrire. Per me è stata una persona cara con cui sono cresciuto nel ministero presbiterale”.

I funerali di Suor Geltrude si









