Mazara, Maratona di scacchi: vince Francesco Messina

Si è conclusa con successo la maratona scacchistica che si è svolta presso la saletta del Bar Belle Epoque di Via Santa Maria di Gesù a Mazara del Vallo.

La manifestazione a carattere promozionale giunta alla sua 21a edizione diretta dall’arbitro Nino Profera, ha visto al via dei nove turni di gara previsti quattordici giocatori.

Partiti puntualmente alle nove, le gare hanno visto attimi di tensione dovuta alla presenza di Gabriele Marino, Manuel Scimemi e Franceso Messina che partivano con i favori del pronostico.

Per la cronaca i tre favoriti sono incappati in una sconfitta e la vittoria per spareggio tecnico è andata a Francesco Messina arrivato con otto punti insieme con Manuel Scimemi. Terzo Gabriele Marino.

Per le classifiche di categoria i premi sono andati in ordine di classifica a Manfredi Maniscalco per le scuole superiori, Antonino Cammarata per le scuole medie e a Gabriele Scibetta









