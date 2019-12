Marsala, presso “Otium” incontro-dibattito sul razzismo e antisemitismo

Oggi alle ore 18,30 presso il centro culturale “Otium”, a Marsala (via XI Maggio n.126) si svolgerà “Una riflessione sull’attuale pericolosa tendenza del razzismo e dell’antisemitismo”.

L’incontro-dibattito è stato organizzato dall’associazione “Amici della Cultura”. Il tema è stato scelto a seguito all’apparizione negli ultimi mesi di svastiche e croci celtiche sulle mura del centro storico lilibetani. Come se non bastasse la crescente escalation di odio manifestata sui social network.

Per parlare di questo pericoloso fenomeno interverranno: Marco Marino, responsabile delle pagine culturali di Tp24; Salvatore Inguì, direttore del servizio sociale minorenni (Ministero della Giustizia) e Jana Cardinale, giornalista.

Modera l’incontro la giornalista Chiara Putaggio.

Francesco Mezzapelle









