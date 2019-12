La seduta di Consiglio Comunale del 19 dicembre scorso, verrà aggiornato a lunedì 30 dicembre alle ore 10.30, nella sede istituzionale di Palazzo VII Aprile in Piazza della Repubblica, per proseguire la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno al quale vengono aggiunti i seguenti nuovi argomenti, in particolare 4 debiti fuori bilancio.L’articolo Marsala: il Consiglio comunale torna in Aula il 30 dicembre proviene da Itaca Notizie.









Leggi la notizia completa