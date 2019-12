Marsala: ennesimo furto nelle casette natalizie di via Roma nonostante la vigilanza notturna

Ennesimo furto nelle casette natalizie di via Roma. Mai come quest’anno ignoti si sono introdotti, di notte, nelle casette degli artigiani che vendono i loro oggetti lungo la centralissima via del centro urbano, in vista del periodo natalizio.

In tre giorni due furti e uno tentato, mentre gli artigiani si affidano al servizio di sorveglianza privata che pare non si accorga di nulla. Evidentemente pare sia facile raggirare i controlli da parte di chi è, probabilmente, è intenzionato a posizionarsi in zona per captare ogni movimento nelle casette di legno.

“Chiediamo più vigilanza, anche da parte delle Forze dell’Ordine – affermano gli artigiani – perchè siamo esasperati. E’ già un lavoro che portiamo avanti con difficoltà e vogliamo quanto meno delle garanzie minime per svolgere al meglio il nostro lavoro”. Intanto le Forze dell’Ordine stanno avviando le …









