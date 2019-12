Marsala 2020, Salvatore Ombra verso la candidatura a sindaco

Dopo tanti rumor, inizialmente smentiti, il presidente di Airgest Salvatore Ombra ha per la prima volta aperto seriamente a una sua candidatura a sindaco di Marsala per le prossime amministrative. Nel corso dell’intervista rilasciata alla direttrice dell’emittente La Tr3 Pamela Giampino, Ombra ha lungamente parlato del proprio impegno per l’aeroporto “Vincenzo Florio” di Birgi, spiegando al contempo di essere in una fase di riflessione su una possibile candidatura alle amministrative di primavera. Il presidente di Airgest ha spiegato che prima di ufficializzare una decisione di questo genere dovrà comunque confrontarsi con il governatore Nello Musumeci, che la scorsa estate lo ha nominato alla guida della società di gestione dello scalo di Birgi. “Io sono l’uomo delle sfide”, ha affermato il manager marsalese, lasciando intendere di essere fortemente tentato da nuovo percorso verso l’amministrazione della …









